Росіяни обстріляли Селидове, Авдіївку та інші населені пункти Донеччини. Пошкоджені школа, дитсадок та понад 30 будинків. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Серед ночі завдали удару зі Смерчів та ЗРК С-300 по Селидовому – відомо про 1 загиблого та 5 поранених. Ракетами пошкоджено 32 п’ятиповерхівки, школа, гімназія та дитсадок. У Мар’їнській громаді під артобстріли потрапили Мар’їнка, Красногорівка, Новомихайлівка та Георгіївка – повідомлень про постраждалих та руйнування не надходило. В Авдіївці – знову масований артобстріл центру міста під ранок. За попередньою інформацією, без жертв.
У Бахмутському районі вночі обійшлося без жертв, але є руйнування. Незадовго до півночі обстрілу зазнав Торецьк – снаряд влучив у пустир, але вибухом пошкоджено вікна та покрівлю прилеглих будівель. Також на території громади гучно було у Північному. У Парасковіївці Соледарської громади росіяни за ніч зруйнували 1 будинок, ще 5 – пошкодили", - йдеться у повідомленні.