"Начальника" так званої "Народної міліції Балаклії" Калайду взято під варту, - прокуратура. ФОТО
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.
Встановлено, що у квітні цього року 48-річний чоловік погодився на пропозицію представників РФ та обійняв посаду "начальника" так званої "Народної міліції м. Балаклія".
Як "керівник" псевдоправоохоронного органу він приймав на службу у вказаний орган інших осіб, організовував чергування на об’єктах критичної інфраструктури, в тому числі спільно з представниками окупаційних військ.
Після того, як ЗСУ почати контрнаступ на Харківщині, "начальник міліції" намагався втекти до "ЛНР", проте у м. Куп’янськ його затримали співробітники ДБР.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що батальйон "Донбас" захопив у Куп’янську 7 полонених, з них два кадрових військових РФ, 4 мобілізованих на окупованих територіях та зрадник Олег Калайда, який поступив на "службу" в "міліцію" в Балаклії.