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"Начальника" так званої "Народної міліції Балаклії" Калайду взято під варту, - прокуратура. ФОТО

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48-річному мешканцю м. Балаклія повідомлено про підозру за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено, що у квітні цього року 48-річний чоловік погодився на пропозицію представників РФ та обійняв посаду "начальника" так званої "Народної міліції м. Балаклія".

Як "керівник" псевдоправоохоронного органу він приймав на службу у вказаний орган інших осіб, організовував чергування на об’єктах критичної інфраструктури, в тому числі спільно з представниками окупаційних військ.

Після того, як ЗСУ почати контрнаступ на Харківщині, "начальник міліції" намагався втекти до "ЛНР", проте у м. Куп’янськ його затримали співробітники ДБР.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що батальйон "Донбас" захопив у Куп’янську 7 полонених, з них два кадрових військових РФ, 4 мобілізованих на окупованих територіях та зрадник Олег Калайда, який поступив на "службу" в "міліцію" в Балаклії.

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Начальника так званої Народної міліції Балаклії Калайду взято під варту, - прокуратура 01
Начальника так званої Народної міліції Балаклії Калайду взято під варту, - прокуратура 02

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Топ коментарі

  • Роман с камнем
  • Yuriy Smith
    Просто обманул оккупантов и на самом деле героически сопротивлялся, работая как и депутат Шевченко - скрытно, но на благо Украины.
    Еще и медаль президент Ермак даст, или что там у нас президент то. Да и Шарий - просто вскрыл всю агентуру и передал Буданову, тоже такая многоходов.очка Ермачка.
    Штепа знает.
  • freedom of speech
    Техничненько так ДБР замяли для ясности кем раньше был этот "48-и летний житель Балаклеи" ...
    Типа, никто не догадался, что ментом и был.
    Грошь цена всем этим PRным сообщениям от ДБР, когда в правоохранительных органах 90% - потенциальные предатели, коррупционеры, бездельники и просто идиоты. Крым и Донбасс тому подтверждение.
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