Прикордонники виявили ворожі схрони з вибухівкою на Чернігівщині. ФОТО
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Схрони російських окупантів з пластидом, протипіхотними мінами та електродетонаторами до вибухівки виявили на деокупованому прикордонні Чернігівської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Тelegram-канал Держприкордонслужби.
На деокупованій території прикордонники знайшли два схрони. В першому виявлено 17 кг пластиду, протипіхотні міни та електродетонатори до вибухівки. У другому - набої різного калібру.
"Придатні боєприпаси передадуть Силам оборони, а непридатні – знищать", - повідомили у Держприкордонслужбі.