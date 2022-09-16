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Прикордонники виявили ворожі схрони з вибухівкою на Чернігівщині. ФОТО

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Схрони російських окупантів з пластидом, протипіхотними мінами та електродетонаторами до вибухівки виявили на деокупованому прикордонні Чернігівської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Тelegram-канал Держприкордонслужби

На деокупованій території прикордонники знайшли два схрони. В першому виявлено 17 кг пластиду, протипіхотні міни та електродетонатори до вибухівки. У другому - набої різного калібру.

"Придатні боєприпаси передадуть Силам оборони, а непридатні – знищать", - повідомили у Держприкордонслужбі.

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Прикордонники виявили ворожі схрони з вибухівкою на Чернігівщині 01
Прикордонники виявили ворожі схрони з вибухівкою на Чернігівщині 02
Прикордонники виявили ворожі схрони з вибухівкою на Чернігівщині 03

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