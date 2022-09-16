​Канали переправлення військовозобов’язаних через кордон викрито у Львівській, Миколаївській та Одеській областях. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Львівської та Миколаївської обласних прокуратур викрито та повідомлено про підозру трьом особам за фактом організації незаконного переправлення через державний кордон України, за попередньою змовою, групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора України.

За даними слідства, мешканці Миколаївської та Одеської областей налагодили схему нелегальної міграції за кордон громадян України – військовозобов’язаних чоловіків. Необхідні документи вони виготовляли за 4000 доларів США.



Одного з учасників схеми – мешканця Одещини правоохоронці затримали у м. Чорноморськ під час отримання другої частини коштів – 3500 доларів США та передачі "замовнику" документів, які давали підстави перетнути кордон.



Член львівської громадської організації разом зі спільником розробили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку до Республіки Польща як волонтерів. За 10 000 доларів США вони організували виготовлення документів, які надають право перевозити гуманітарні вантажі. Також вони забезпечували включення до електронної бази даних "Шлях".



Правоохоронці затримали мешканця Львівщини після одержання останньої частини обумовленої суми – 5000 доларів США.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюється слідчими Нацполіції, оперативний супровід – СБУ. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення.

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