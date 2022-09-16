У районі аеродрому окупованого Мелітополя знову пролунав потужний вибух. ФОТО
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Сьогодні, 16 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух у районі аеродрому.
Про це повідромив Мелітопольський міський голова Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти у Мелітополі явно заздрять Чорнобаївці, тож палять і палять на аеродромі. Щойно там зафіксований потужний вибух. Маємо надію, що рашисти пішли у мінус, як і їхня техніка. Чекаємо на гарні новини від ЗСУ!", - йдеться у дописі Федорова.