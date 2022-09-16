Таксі до Гааги, нова "позиція" лукашенка, ленд-ліз від путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
20 1729
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Запросили у якості шута
Таксі до Гааги
Украл, выпил, на войну
Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія рекламує набір зеків, які скоїли важкі злочини, на війну в Україну: "Каждый имеет второй шанс!"
Історичне фото
Нова "позиція" лукашенка
Все бегут...
Все за планом
Стратегическое отступление
ВІП-пакет
"Перегрупировка"
Коліна історія
Нове гасло
Очищення
Більше фотошопів дивіться тут