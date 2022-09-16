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Таксі до Гааги, нова "позиція" лукашенка, ленд-ліз від путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

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Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Таксі до Гааги, нова позиція лукашенка, ленд-ліз від путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Запросили у якості шута

Таксі до Гааги, нова позиція лукашенка, ленд-ліз від путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Таксі до Гааги

Таксі до Гааги, нова позиція лукашенка, ленд-ліз від путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Украл, выпил, на войну

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Таксі до Гааги, нова позиція лукашенка, ленд-ліз від путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Історичне фото

Таксі до Гааги, нова позиція лукашенка, ленд-ліз від путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Нова "позиція" лукашенка

Таксі до Гааги, нова позиція лукашенка, ленд-ліз від путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Все бегут...

Таксі до Гааги, нова позиція лукашенка, ленд-ліз від путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Все за планом

Таксі до Гааги, нова позиція лукашенка, ленд-ліз від путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Стратегическое отступление

Таксі до Гааги, нова позиція лукашенка, ленд-ліз від путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

ВІП-пакет

Таксі до Гааги, нова позиція лукашенка, ленд-ліз від путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

"Перегрупировка"

Таксі до Гааги, нова позиція лукашенка, ленд-ліз від путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Коліна історія

Таксі до Гааги, нова позиція лукашенка, ленд-ліз від путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Нове гасло

Таксі до Гааги, нова позиція лукашенка, ленд-ліз від путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 13

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