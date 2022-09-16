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Чеченським добровольцям передали прапор Ічкерії, який був на Майдані під час Революції Гідності. ФОТО

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Прапор Ічкерії, який був на Майдані під час Революції Гідності, передали чеченським добровольцям.

Про це повідомляє міжнародний благодійний фонд "Ічкерія", інформує Цензор.НЕТ.

"Через вісім років чеченським добровольцям передали прапор Ічкерії, який був на Майдані. Прапор справді бойовий, на ньому є сліди від куль "беркутівців". Учасники Революції Гідності (Євромайдану) передали прапор у надійні руки - Мусліму Мадієву, Герою Чеченської Республіки Ічкерія та президентові Міжнародного благодійного фонду "Ічкерія". Відтепер цей талісман супроводжуватиме чеченських воїнів добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва на фронті", - йдеться в повідомленні.

Муслім Мадієв пообіцяв, що незабаром прапор розвиватиметься над столицею звільненої Чеченської Республіки Ічкерія.

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Чеченським добровольцям передали прапор Ічкерії, який був на Майдані під час Революції Гідності 01

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Топ коментарі

  • Serhiy Tokolov
    После освобождения Кавказа, этот стяг будет поднят бойцами в Грозном-столице свободной Чечни
  • Чайка Київ
    Дякуємо, хлопці. Хай Аллах береже та допомагає вам.
  • Maxim Ak-Murza
    Столица Республики Ичкерия - город Джохар.
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