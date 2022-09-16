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Зеленський про масове поховання в Ізюмі: Це має бачити весь світ. Відплата буде страшною. ФОТОрепортаж 18+

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Президент Володимир Зеленський прокоментував масове поховання в Ізюмі та наголосив, що за кожного закатованого українця буде справедлива відплата. Увага! Новина містить фото, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Це має бачити весь світ. Світ, у якому не повинно бути жорстокості й тероризму. Але все це є. І ім'я цьому - Росія.

На місці масового поховання в Ізюмі виявлено понад 400 тіл. З ознаками тортур, загиблі внаслідок ракетних обстрілів, діти, військові ЗСУ.

Росія залишає по собі тільки смерть і страждання. Вбивці. Кати. Позбавлені всього людського. Не втечете. Не сховаєтеся. Відплата буде справедливо страшною. За кожного українця, за кожну закатовану душу", - наголосив глава держави.

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Зеленський про масове поховання в Ізюмі: Це має бачити весь світ. Відплата буде страшною 01
Зеленський про масове поховання в Ізюмі: Це має бачити весь світ. Відплата буде страшною 02
Зеленський про масове поховання в Ізюмі: Це має бачити весь світ. Відплата буде страшною 03
Зеленський про масове поховання в Ізюмі: Це має бачити весь світ. Відплата буде страшною 04
Зеленський про масове поховання в Ізюмі: Це має бачити весь світ. Відплата буде страшною 05
Зеленський про масове поховання в Ізюмі: Це має бачити весь світ. Відплата буде страшною 06
Зеленський про масове поховання в Ізюмі: Це має бачити весь світ. Відплата буде страшною 07

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    А чого ти це не попередив ? Проігнорував всю небезпеку.
    Смерті на вашій совісті, бо ви знали, що українців прийдуть вбивати і зробили НІЧОГО.
  • Tema9
    Один мстюн уже відплатив вагнерівцям і скасував спецоперацію по їх затримці.
  • Игорь Матвеев c53f3f32
    Ти ж казав що вони не нападут. Ти ж клав асфальт замість вироблення зброї. Ти ж запрошував на шашлики замість підготовки до відбиття агресії. Ти ж розмінував Чонгар і здав південь. Ти ж відпустив вагнерівців. А тепер піаришся і льєш крокодилячі сльози. Просто немає слів.
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