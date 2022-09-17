99% ексгумованих тіл з Ізюма мають ознаки насильницької смерті, - Синєгубов. ФОТОрепортаж

Серед тіл з масового поховання в Ізюмі Харківської області, які були ексгумовані у п’ятницю, 99% мають ознаки насильницької смерті.

Про це розповіли голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram та начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Серед тіл, які були ексгумовані сьогодні, 99% з ознаками насильницької смерті. Є декілька тіл із зав'язаними за спиною руками, а одна людина похована з мотузкою на шиї. Вочевидь цих людей катували і стратили. Також серед похованих є діти. Зараз на місці працюють близько 200 правоохоронців та експертів. Тіла будуть направлені для судово-медичної експертизи, щоб точно встановити причину смерті. Після встановлення осіб загиблих усі вони будуть поховані з належною пошаною. Кожна смерть буде розслідувана та стане доказом військових злочинів росії в міжнародних судах", - розповів Синєгубов.

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Разом з тим, начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов повідомив, що у п’ятницю розкопали та відвезли до експертів 22 загиблих цивільних громадян, а також усіх 17 військовослужбовців ЗСУ з братської могили.

"Один з загиблих цивільних був з мотузкою на шиї та з пошкодженими фалангами пальців – слідство перевіряє версію про катування. Один з військових був з зв’язаними руками", – повідомив Болвінов.

"Місцеві розповіли, що поховали людей самостійно, після того як дізнавались, що десь є загиблий. Далеко не у всіх мешканці Ізюму могли встановити ПІБ, тому підписували номерами - наша задача встановити, хто саме і як загинув. Попереду ще багато роботи для слідчого управління - допитати свідків, провести огляд тіл, встановити невпізнаних загиблих, встановити та допитати родичів, призначити ДНК експертизи та багато іншого. Жоден злочин рашистів не буде забуто, жоден злочин не буде пробачено", - додав він.













