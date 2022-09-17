Росіяни цілу ніч накривали Нікопольщину "Градами" та важкою артилерією, - Резніченко. ФОТОрепортаж
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Окупанти вночі обстріляли Нікопольську, Марганецьку та Мирівську громади Дніпропетровщини.
Про це повідомив у телеграмі глава ОВА Валентни Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Під вогонь потрапили три громади району - Нікопольська, Марганецька та Мирівська. Ворог атакував шість разів - випустив на мирні міста та села більш ніж 90 смертоносних снарядів.
Попередньо, люди не постраждали. Понівечені будинки, автівки, ліцей, цех промислового підприємства, газоводи та лінії електропередач. В одному з сіл Мирівської громади зник зв’язок. Масштаби руйнацій уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в інших районах області вночі кричала сирена, та минулося без атак і на цю хвилину спокійно.