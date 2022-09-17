Загарбники вдарили ракетами по Запорізькій області: зазнали руйнацій гімназія, спортклуб, будинки. ФОТОрепортаж

У ніч проти 17 вересня росіські окупанти завлаои ракетних ударів по населених пунктах Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"У село Таврійське окупант випустив чотири ракети. Внаслідок атаки зруйновано гімназію "Перспектива", спортивний клуб і місцевий будинок культури. Постраждалих немає.

Також обстрілів зазнали багатоповерхівки смт Степногірськ. На щастя, люди вчасно сховались в укриттях, ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

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Старух підкреслює, що ворог, який не має успіху на фронті, системно нищить цивільну інфраструктури регіону.

"Окупант завдає ударів по житлових кварталах та об’єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни", - додає він.









