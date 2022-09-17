Армія РФ вночі вдарила по Харкову: зафіксовано 2 ракетні влучання, горіло підприємство. ФОТО
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Уночі російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Індустріальному району Харкова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Близько 2 год ночі окупанти вдарили по Індустріальному району, зафіксували 2 ракетні влучання. Внаслідок ударів виникла пожежа на одному з підприємств, рятувальники ліквідували пожежу. У ході огляду місць вибухів було встановлено тип ракети 5В55 ЗРК "С-300", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що постраждалих немає.