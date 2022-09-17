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Протягом доби зафіксовано 13 російських обстрілів Донеччини. У Святогірську є загиблий та поранена дитина. ФОТОрепортаж

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Армія РФ поцілила в житлові будинки, школу, коксохімічний завод, пасіку. Є вбиті та поранені мирні жителі, постраждала дитина.

Про повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.

Протягом доби зафіксовано 13 російських обстрілів Донеччини. У Святогірську є загиблий та поранена дитина 01

"Ворог атакував 7 населених пунктів – міста Авдіївка, Бахмут, Святогірськ, Торецьк, смт Велика Новосілка, села Новий Комар, Новоочеретувате. Окупанти били з артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків. Найбільше ударів – шість – витримала Авдіївка.

Знищено та пошкоджено 17 цивільних об‘єктів, з них 10 - житлові будинки.

Рашисти обстріляли з реактивної артилерії нещодавно звільнений Святогірськ – загинула людина, а дитина дістала поранення.

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Протягом доби зафіксовано 13 російських обстрілів Донеччини. У Святогірську є загиблий та поранена дитина 02
Протягом доби зафіксовано 13 російських обстрілів Донеччини. У Святогірську є загиблий та поранена дитина 03
Протягом доби зафіксовано 13 російських обстрілів Донеччини. У Святогірську є загиблий та поранена дитина 04
Протягом доби зафіксовано 13 російських обстрілів Донеччини. У Святогірську є загиблий та поранена дитина 05
Протягом доби зафіксовано 13 російських обстрілів Донеччини. У Святогірську є загиблий та поранена дитина 06

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Протягом доби зафіксовано 13 російських обстрілів Донеччини. У Святогірську є загиблий та поранена дитина 07
Протягом доби зафіксовано 13 російських обстрілів Донеччини. У Святогірську є загиблий та поранена дитина 08
Протягом доби зафіксовано 13 російських обстрілів Донеччини. У Святогірську є загиблий та поранена дитина 09
Протягом доби зафіксовано 13 російських обстрілів Донеччини. У Святогірську є загиблий та поранена дитина 10
Протягом доби зафіксовано 13 російських обстрілів Донеччини. У Святогірську є загиблий та поранена дитина 11
Протягом доби зафіксовано 13 російських обстрілів Донеччини. У Святогірську є загиблий та поранена дитина 12

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