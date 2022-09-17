Протягом доби зафіксовано 13 російських обстрілів Донеччини. У Святогірську є загиблий та поранена дитина. ФОТОрепортаж
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Армія РФ поцілила в житлові будинки, школу, коксохімічний завод, пасіку. Є вбиті та поранені мирні жителі, постраждала дитина.
Про повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.
"Ворог атакував 7 населених пунктів – міста Авдіївка, Бахмут, Святогірськ, Торецьк, смт Велика Новосілка, села Новий Комар, Новоочеретувате. Окупанти били з артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків. Найбільше ударів – шість – витримала Авдіївка.
Знищено та пошкоджено 17 цивільних об‘єктів, з них 10 - житлові будинки.
Рашисти обстріляли з реактивної артилерії нещодавно звільнений Святогірськ – загинула людина, а дитина дістала поранення.