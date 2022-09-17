Рашисти зранку завдали удару по Слов’янській ТЕС. Під час гасіння пожежі рятувальники потрапили під обстріл. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Слов'янську ТЕС обстріляли російські окупанти сьогодні зранку. Пошкоджено обладнання на території станції. Пожежу, що здійснялася від обстрілу, зараз приборкують рятувальники. Через обстріл у місті Миколаївка почалися перебої з водопостачанням.
Окупанти навмисне цілять по інфраструктурним об'єктам області, намагаючись нанести якомога більшої шкоди передусім мирному населенню", - йдеться у повідомленні.
У ГУ ДСНС у Донецькій області додають:
"По прибуттю на місце виклику встановлено, що внаслідок артобстріл відбувається горіння трансформатора. Під час гасіння пожежі розпочався обстріл та створилася загроза життю рятувальникам. Гасіння пожежі призупинено. Особовий склад знаходився в укритті.
Через годину пожежу трансформатору на території Слов'янської ТЕС в м. Миколаївка Краматорського району, ліквідовано. Загиблих та постраждалих немає".