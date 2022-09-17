Російський кондитерський бренд прибрав літеру Z із логотипа продукції. ФОТО

Виробник солодощів у російському Томську змінив логотип бренду шоколаду O’Zera, замінивши латинську літеру Z на кириличну.

Ребрендинг торкнувся лише частини продукції, що випливає з інформації на сайті компанії KDV Group, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Шоколад зі змінами в написанні логотипа з'явився у магазинах наприкінці серпня, на пакуванні зі зміненим логотипом датою виробництва вказано 21-22 серпня 2022 року, звернуло увагу місцеве видання "НГС".

Однак в інтернет-магазині KDV шоколад з новим логотипом все ще підписують O'Zera. У базі даних Роспатенту згадки про новий торговий знак KDV Group немає. Проєкт Радіо Свобода Сибір.Реалії звернулися до пресслужби компанії з проханням прокоментувати причини ребрендингу.

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У виданні НГС припустили, що зміна логотипа бренду може бути пов'язана з небажанням асоціюватися з латинською літерою Z, яка стала символом підтримки Росії у війні з Україною.

Там зауважують, що KDV - не перша (хоча й найбільша) компанія, яка вдалася до такої заміни. Наприклад, латинська Z зникла з логотипа парку відпочинку та пляжу "Зірка". Судячи з облікового запису в соціальній мережі "ВКонтакте", підприємство почало використовувати логотип, що складається лише з кириличних літер, вже в липні цього року.

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