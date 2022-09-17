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На місці масового поховання в Ізюмі знайшли могили шістьох членів однієї родини з 5-річною дитиною. ФОТОрепортаж

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На місці масового поховання в Ізюмі знайшли могили шістьох членів однієї сім’ї. Усі вони загинули під завалами багатоповерхівки, яку було зруйновано 9 березня ракетним ударом росіян. 3 доби з-під завалів будинку лунали крики про допомогу, але окупанти не дозволяли рятувати людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Оперативний ЗСУ.

"Йдеться про сім'ю Столпакових: Олену, її чоловіка Дмитра, їхніх дочок - 5-річну Олесю та 8-річну Сашу, а також бабусю та дідуся - Тетяну та Олександра. Вічна пам'ять загиблим", - зазначається в повідомленні.

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За інформацією сайту "Обозреватель", сім'я 31-річної Олени та 34-річного Дмитра Столпакових із дітьми Олесею та Сашею, а також батьки Олени – Олександр та Тетяна Жихарєви з дочкою Машею – жили у багатоповерховому будинку на вулиці Першотравнева, 2, у двох квартирах. Вони загинули під завалами розбитого росіянами будинку.

За свідченнями очевидців трагедії, ще 3 доби з-під завалів лунали крики про допомогу, але загарбники не дозволяли рятувати людей.

На місці масового поховання в Ізюмі знайшли могили шістьох членів однієї родини з 5-річною дитиною 01
На місці масового поховання в Ізюмі знайшли могили шістьох членів однієї родини з 5-річною дитиною 02
На місці масового поховання в Ізюмі знайшли могили шістьох членів однієї родини з 5-річною дитиною 03
На місці масового поховання в Ізюмі знайшли могили шістьох членів однієї родини з 5-річною дитиною 04
На місці масового поховання в Ізюмі знайшли могили шістьох членів однієї родини з 5-річною дитиною 05

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Твари.
    И эти смерти на совести Zе и всех Слуг народа с ОПЗЖ, голосящими во главе с пивуном обисравшимся без бою, садовых, гриценок, смешков, кучм, ющенок, кравчуков, ахметовых, каломойских, пинчуков, новинских, фирташей и прочей сволочи.
  • ТОЗ 34
    Орки гореть вам в аду усiм.
  • Don Bessam dc0e2bc1
    попов мацковских на эксгумацию тел насильно и всем составом....
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