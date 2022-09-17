Порошенко передав українським захисникам шість безпілотників "Очі Арти". ФОТО
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Лідер "ЄС" та п’ятий президент України Петро Порошенко передав військовим два комплекси сучасних БПЛА проєкту "Очі Арти".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
У комплекси входять шість безпілотників і три станції.
Військові заявили, що один дрон може замінити по функціоналу, по виконанню бойових завдань роту солдат: "Це можна робити дистанційно, зберегти людські ресурси, фінансові ресурси і часові. Тому що для того, щоб виконати бойове завдання, наприклад на 5-8-10 кілометрів, треба витратити на підготовку певну кількість днів, а отакий безпілотник зробить вам це за кілька годин без втрати вищезгаданих ресурсів".
Оператори цих дронів пройдуть підготовку за навчальною програмою.