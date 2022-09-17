Наслідки обстрілу Чугуєва військами РФ: Загинула 11-річна дівчинка, травмовано 73-річну жінку. ФОТОрепортаж
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Вдень російські окупанти обстріляли Чугуїв на Харківщині, ракети випустили з території Бєлгородської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Так, 17 вересня близько 12:30 російські військові нанесли ракетний удар по житловому масиву у м. Чугуїв. Внаслідок обстрілу пошкоджено низку житлових будинків. Від отриманих травм у лікарні померла 11-річна дівчинка. 73-річну місцеву мешканку травмовано.
За попередньою інформацією, окупанти обстріляли Чугуїв ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ.