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В окупованому Криму спалили автівки російського пропагандиста Кисельова. ФОТОрепортаж

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В окупованому Коктебелі по вулиці Айвазовського спалили автівку російського пропагандиста Дмитра Кисельова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За попередньою інформацією, близько 2:00 ночі невідомий у медичній масці, окулярах, капюшоні та бахілах прийшов до віли рашиста та підпалив приналежний йому автомобіль Land Rover Freelander. Разом з ним вигорів припаркований поруч гольфкар", - повідомляється в Телеграмі Кримська бавовна.

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На подію миттєво відреагував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, написавши на своїй сторінці у Фейсбуці: "Молодці. Гарний результат".

В окупованому Криму спалили автівки російського пропагандиста Кисельова 01
В окупованому Криму спалили автівки російського пропагандиста Кисельова 02
В окупованому Криму спалили автівки російського пропагандиста Кисельова 03

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Топ коментарі

  • Артм Воронцов
    шкода що власника автівки в середені не було......
  • Pavlik Morozov 606ce595
    Жаль, що не хату разом із власником
  • Sophia-Maria Duglass
    Або Смерть московитам

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