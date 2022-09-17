В окупованому Криму спалили автівки російського пропагандиста Кисельова. ФОТОрепортаж
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В окупованому Коктебелі по вулиці Айвазовського спалили автівку російського пропагандиста Дмитра Кисельова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"За попередньою інформацією, близько 2:00 ночі невідомий у медичній масці, окулярах, капюшоні та бахілах прийшов до віли рашиста та підпалив приналежний йому автомобіль Land Rover Freelander. Разом з ним вигорів припаркований поруч гольфкар", - повідомляється в Телеграмі Кримська бавовна.
На подію миттєво відреагував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, написавши на своїй сторінці у Фейсбуці: "Молодці. Гарний результат".