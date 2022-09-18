Вночі росіяни тричі вдарили із "Градів" та важкої артилерії по Нікопольському району, Нікополь накрили вогнем двічі, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Близько опівночі по Нікополю прилетіли майже 30 російських снарядів.

Про це повідомив у телеграмі глава ОВА Валентни Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч з обстрілами та пораненими. Вночі росіяни тричі ударили по Нікопольському району - з "Градів" та важкої артилерії.



Сам Нікополь накрили вогнем двічі. Близько опівночі туди прилетіли майже 30 російських снарядів. Постраждали троє людей: 49-річна жінка та двоє чоловіків - 26 та 82 років.



У місті пошкоджені кількадесят багатоповерхових та приватних будинків, автівки, декілька господарських споруд, газоводи та лінії електропередач.



Сталося загоряння на місцевому ринку. Вогнеборці полум’я уже загасили.



Зачепило ворожим обстрілом і дитячий садок, кілька магазинів, перукарню та будівлю місцевої адміністрації.



У Марганецькій громаді минулося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що в інших районах ніч була спокійною і на цю хвилину тихо.

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