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Вночі росіяни тричі вдарили із "Градів" та важкої артилерії по Нікопольському району, Нікополь накрили вогнем двічі, - Резніченко. ФОТОрепортаж

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Близько опівночі по Нікополю прилетіли майже 30 російських снарядів.

Про це повідомив у телеграмі глава ОВА Валентни Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч з обстрілами та пораненими. Вночі росіяни тричі ударили по Нікопольському району - з "Градів" та важкої артилерії.

Сам Нікополь накрили вогнем двічі. Близько опівночі туди прилетіли майже 30 російських снарядів. Постраждали троє людей: 49-річна жінка та двоє чоловіків - 26 та 82 років.

У місті пошкоджені кількадесят багатоповерхових та приватних будинків, автівки, декілька господарських споруд, газоводи та лінії електропередач.

Сталося загоряння на місцевому ринку. Вогнеборці полум’я уже загасили.

Зачепило ворожим обстрілом і дитячий садок, кілька магазинів, перукарню та будівлю місцевої адміністрації.

У Марганецькій громаді минулося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в інших районах ніч була спокійною і на цю хвилину тихо.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни цілу ніч накривали Нікопольщину "Градами" та важкою артилерією, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Вночі росіяни тричі вдарили із Градів та важкої артилерії по Нікопольському району, Нікополь накрили вогнем двічі, - Резніченко 01

Вночі росіяни тричі вдарили із Градів та важкої артилерії по Нікопольському району, Нікополь накрили вогнем двічі, - Резніченко 02

Вночі росіяни тричі вдарили із Градів та важкої артилерії по Нікопольському району, Нікополь накрили вогнем двічі, - Резніченко 03

Вночі росіяни тричі вдарили із Градів та важкої артилерії по Нікопольському району, Нікополь накрили вогнем двічі, - Резніченко 04

Вночі росіяни тричі вдарили із Градів та важкої артилерії по Нікопольському району, Нікополь накрили вогнем двічі, - Резніченко 05

Вночі росіяни тричі вдарили із Градів та важкої артилерії по Нікопольському району, Нікополь накрили вогнем двічі, - Резніченко 06


Вночі росіяни тричі вдарили із Градів та важкої артилерії по Нікопольському району, Нікополь накрили вогнем двічі, - Резніченко 07

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Топ коментарі

  • Константин См
    ****, мій район! В моєму домі частково повилітали шибки, ринок горів години півтори... Як виявилось, комусь ще набагато гірше прилетіло - тупо житловий мікрорайон в основному з 5-поверхівок, де в радіусі 1-2 км складно намалювати "військову ціль". Чим далі дивишься на все це - тим зрозуміліше: їхня мета не перемога чи суто військові тактичні цілі на цьому напрямку - а просто терор цивільного населення. Не за тим ІДІЛом по Сіріях/Іраках ганялися усім світом, та цього ядерного ІДІЛу під назвою "рф" усілякі шольци-макрони щось досі ссуть чипати, навіть опосередковано.
    Стрьомнувато було навіть за 2-ма стінами, що тут казати...
  • Alexandr Lavrinenko
    Про терор було зрозумiло з самого початку вiйни.
  • Ольга Турлюн
    Дякую . Я вже й сама узнала . Там рідня моя була під обстрілами .
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