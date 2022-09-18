Рашисти накрили вогнем 14 населених пунктів Донеччини, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Минулої доби окупанти завдали 30 ударів по населених пунктах Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, обстріли забрали життя цивільних мешканців. Серед поранених - двоє дітей в Костянтинівці та Краматорську. Знищено та пошкоджено пів сотні осель.

"Армія РФ накрила вогнем 14 населених пунктів - міста Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Вугледар, Костянтинівка, Курахове, Залізне, Родинське, смт Райгородок, села Георгіївка, Костянтинівка, Карлівка, Рай-Олександрівка, Закітне. Ворог завдав авіаудару, бив ракетами "С-300", реактивними системами залпового вогню "Ураган", "Град", артилерією. Окупанти застосували заборонені касетні боєприпаси", - йдеться у повідомленні.

За даними Нацполіції, знищено та пошкоджено 59 цивільних об‘єктів - 50 житлових будинків, готель і два торгових центри в Краматорську, будівлю Слов’янської ТЕС, трансформатор, цивільні авто.

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