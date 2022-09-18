Минулої доби окупанти обстріляли Білопільську, Середино-Будську й Шалигінську громади на Сумщині та Сновську на Чернігівщині. ФОТОрепортаж
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Під ворожим вогнем опинилися Білопільська, Середино-Будська, Шалигінська громади Сумщини та Сновська Чернігівщини.
Загарбники завдали вогневого ураження із мінометів та ствольної артилерії.
Зранку ворог з мінометів калібру 120 мм поцілив по території Сновської громади, 14 мін випустив з району російського населеного пункту Кирилівка.
У другій половині дня загарбники з боку російського населеного пункту Обод пів години гатили по території Білопільської громади з мінометів, пролунало майже 15 вибухів. Зазнали пошкоджень приватне помешкання і цивільний транспортний засіб в одному з населених пунктів.
Водночас пів десятка мін 120-мм калібру, випущених з району ворожого населеного пункту Грудська, розірвалося на території Середино-Будської громади.
Надвечір Шалигінську громаду росіяни розстрілювали зі ствольної артилерії. Внаслідок "прильоту" 14 артснарядів пошкоджено цивільну інфраструктуру одного з населених пунктів.
У ДПСУ зазначили, що в усіх випадках – без людських жертв.