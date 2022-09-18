Минулої доби окупанти обстріляли Білопільську, Середино-Будську й Шалигінську громади на Сумщині та Сновську на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

У суботу, 17 вересня, російські війська із застосуванням мінометів та ствольної артилерії обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Під ворожим вогнем опинилися Білопільська, Середино-Будська, Шалигінська громади Сумщини та Сновська Чернігівщини.

Загарбники завдали вогневого ураження із мінометів та ствольної артилерії.

Зранку ворог з мінометів калібру 120 мм поцілив по території Сновської громади, 14 мін випустив з району російського населеного пункту Кирилівка.

У другій половині дня загарбники з боку російського населеного пункту Обод пів години гатили по території Білопільської громади з мінометів, пролунало майже 15 вибухів. Зазнали пошкоджень приватне помешкання і цивільний транспортний засіб в одному з населених пунктів.

Водночас пів десятка мін 120-мм калібру, випущених з району ворожого населеного пункту Грудська, розірвалося на території Середино-Будської громади.

Надвечір Шалигінську громаду росіяни розстрілювали зі ствольної артилерії. Внаслідок "прильоту" 14 артснарядів пошкоджено цивільну інфраструктуру одного з населених пунктів.

У ДПСУ зазначили, що в усіх випадках – без людських жертв.

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