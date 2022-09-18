З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 18 вересня, на Майдані Незалежності відбулося прощання з народним героєм України Романом Косенком на псевдо "Яшка Циганков".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Загинув герой 9 березня, під час оборони Ізюму від удару авіабомби. Лише 11 вересня, після деокупації, його героя вдалося евакуювати з-під завалів будівлі.

Похоронять захисника України сьогодні на Алеї Слави Лісового Кладовища у Києві.

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Довідка. Роман Косенко був активістом Майдану, учасником війни проти росіян із 2014 року. Воював у складі Добровольчого українського корпусу "Правий сектор", був командир 2-го штурмового батальйону та командиром групи спеціального призначення А2077 (3-й полк спецпризначення ССО ЗСУ). У вересні 2015 року Косенка нагородили громадською відзнакою "Народний герой України".

ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук