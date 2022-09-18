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"Катерина = Путін": одесити вийшли на протест проти пам’ятника Катерині ІІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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В Одесі українці вимагають знести пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ.

В Одесі біля пам'ятника Катерині II зібралися люди на акцію протесту. Про це повідомляє Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

Люди принесли плакати та вишикувались коло підніжжя пам'ятника. Вони вигукували гасла "Слава Україні!", "Путін х*йло" та "Труханов чорт!". Коментувати свої дії учасники відмовилися.

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До учасників акції підійшли поліцейські, після спілкування з якими люди з плакатами розійшлися.

Катерина = Путін: одесити вийшли на протест проти пам’ятника Катерині ІІ 01
Катерина = Путін: одесити вийшли на протест проти пам’ятника Катерині ІІ 02
Катерина = Путін: одесити вийшли на протест проти пам’ятника Катерині ІІ 03
Катерина = Путін: одесити вийшли на протест проти пам’ятника Катерині ІІ 04
Катерина = Путін: одесити вийшли на протест проти пам’ятника Катерині ІІ 05
Катерина = Путін: одесити вийшли на протест проти пам’ятника Катерині ІІ 06

Нагадаємо, петиція за знесення пам’ятника росіянці Катерині ІІ набрала 25 тис. підписів, необхідних для її розгляду. У відповідь на петицію президент Володимир Зеленський звернувся до міськради Одеси з проханням розглянути пропозицію про знесення. Однак мер міста Геннадій Труханов заявив, що він проти знесення пам'ятника, а Одеса – "інтернаціональне місто".

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Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    10 людей всього.

    А має вийти 100 тис.
  • DmitrySviridon ad49c275
    Этот памятник - это культурное оружие России. Это, как флаг России повесили. Это знак империи.
  • Алекс Мышкевич
    скільки ще треба бомбити ту нещасну Одесу, щоб витрусити вату із голови її мешканців ?

    одесіти, подумайте, скільки ви вже заплатилди життями та руйнуваннями і за що ?
    ось за цю курву із її руZZкім міром !
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