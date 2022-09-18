Росіяни обстріляли з "Градів" Дніпропетровщину: є загиблі та поранені. ФОТО
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Унаслідок обстрілу вдень 18 вересня Нікопольського району двоє чоловіків загинули. Ще двоє чоловіків та жінка поранені
Як інфомує Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко в телеграмі.
"Двоє чоловіків загинули. Ще двоє чоловіків та жінка поранені. Такі невтішні попередні дані після масового обстрілу Нікопольського району", - ідеться в повідомленні.
Як зазначає Резніченко, росіяни пообіді чотири рази ударили по трьох громадах району - Покровській, Червоногригорівській та Нікопольській. Стріляли "Градами" та важкою артилерією. Скерували на мирних людей понад 60 снарядів.
У громадах є руйнування. Їх масштаби уточнюються. На місці працюють рятувальники та поліція.