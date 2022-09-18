Росіяни обстріляли з "Градів" Дніпропетровщину: є загиблі та поранені. ФОТО

Унаслідок обстрілу вдень 18 вересня Нікопольського району двоє чоловіків загинули. Ще двоє чоловіків та жінка поранені

Як інфомує Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко в телеграмі.

"Двоє чоловіків загинули. Ще двоє чоловіків та жінка поранені. Такі невтішні попередні дані після масового обстрілу Нікопольського району", - ідеться в повідомленні.

Як зазначає Резніченко, росіяни пообіді чотири рази ударили по трьох громадах району - Покровській, Червоногригорівській та Нікопольській. Стріляли "Градами" та важкою артилерією. Скерували на мирних людей понад 60 снарядів.

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У громадах є руйнування. Їх масштаби уточнюються. На місці працюють рятувальники та поліція.



