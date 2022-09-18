На Харківщині ЗСУ захопили елітний російський танк Т-90М "Прорив" вартістю до $5 млн. ФОТОрепортаж

У Харківській області українські військові захопили найсучасніший російський танк Т-90М "Прорыв".

Про це повідомляє портал Мілітарний, передає Цензор.НЕТ.

Фотографії з захопленим танком оприлюднив український танкіст на своєму каналі Shawshank Redemption, пише портал.

Танк Т-90М "Прорыв" потрапив до українських сил без видимих ушкоджень.

Швидше за все, танк було кинуто російськими військовими під час спішного відступу з Харківської області.

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Також захоплений танк оснащений комплексом засобів зниження помітності, відомою під назвою "Накидка". Комплекс засобів зниження помітності "Накидка" являє собою набір чохлів з радіопоглинального матеріалу та секцій для покриття бойової машини.









































Нагадаємо, 4 травня у бою під Старим Салтовом було знищено елітний російський танк Т-90М "Прорив" вартістю до $5 млн.

Т-90М "Прорив" (об'єкт 188М) було розроблено в рамках ДКР "Прорив-3" і є модернізованою версією основного російського танка Т-90, який своєю чергою є модернізацією радянського танка Т-72. Ці бойові машини отримали принципово нову башню та потужніший двигун. Танки були оснащені новим багатоканальним прицілом, що забезпечує застосування озброєння будь-якої доби. На танку встановлюються протикумулятивні екрани та система динамічного захисту "Релікту". Також він може бути обладнаний комплексом активного захисту "Арена-М". Російська армія отримала першу партію цих танків тільки у 2020 році.