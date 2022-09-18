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У масовому похованні під Ізюмом виявили тіло чоловіка зі слідами тортур - у нього зв’язані руки та відрізана мошонка. ФОТОрепортаж 18+

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Сьогодні в Ізюмі слідство ексгумувало тіло цивільного чоловіка зі слідами тортур. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

У нього, повідомив судмедексперт після візуального огляду, були зв’язані руки за спиною та відрізана мошонка, пишуть Ґрати, передає Цензор.НЕТ.

Особа чоловіка та його вік на даний момент не встановлені. Тіло було у могилі з номером 91.

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Ексгумація продовжується другий день. На околиці Ізюма виявили поховання майже з 500 могил. В основному в них поховані цивільні, які загинули в період окупації Ізюму російською армією. Виявили також братську могилу із тілами 17 українських військових. Слідство встановлює їхні особи.

У масовому похованні під Ізюмом виявили тіло чоловіка зі слідами тортур - у нього зв’язані руки та відрізана мошонка 01
У масовому похованні під Ізюмом виявили тіло чоловіка зі слідами тортур - у нього зв’язані руки та відрізана мошонка 02
У масовому похованні під Ізюмом виявили тіло чоловіка зі слідами тортур - у нього зв’язані руки та відрізана мошонка 03

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Топ коментарі

  • Тетяна Тать
    Господи, воздай цим нелюдам - КОЖНОМУ - за те, що вони робили на землях України.
    За кожну замучену, вбиту, згвалтовану людину.

    Прошу, дай їм стільки, скільки вони зробили, скільки заслуговують - не більше, але й не менше.

    І виконавцям, і тим хто сприяв або допускав таке звірство.
    І тим, хто давав накази.
    КОЖНОМУ
  • omelyan k
    Це війна на знищення

    Росіяни закатували чергового українського військового полоненого. Ймовірно батальон РФ Ахмат. Відрізали нашому військовому геніталії. Зв'язали руки, кляп в роті чи земля. І канцелярським ножем, знімаючи на телефон, проробили екзикуцію. Я подивився таких відео злочинів росіян багато, з різних частин світу. Тому, не вважаю доцільним брати росіян в полон. Тільки якщо самі здаються з технікою. А так в полон брати не варто. Їх просто треба нищити. Хоча і це для них занадто гарно. А обмінний фонд робити тільки з тих, кому за 40-50. Нема чого туди молодь повертати. Треба завершувати цю історію. Це війна на знищення. Або ми, або вони.

    Джерело: https://censor.net/ua/b3357236
  • Maxim Ak-Murza
    русские - не люди. Неужели Вы до сих пор не поняли?
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