У масовому похованні під Ізюмом виявили тіло чоловіка зі слідами тортур - у нього зв’язані руки та відрізана мошонка. ФОТОрепортаж 18+

Сьогодні в Ізюмі слідство ексгумувало тіло цивільного чоловіка зі слідами тортур. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

У нього, повідомив судмедексперт після візуального огляду, були зв’язані руки за спиною та відрізана мошонка, пишуть Ґрати, передає Цензор.НЕТ.

Особа чоловіка та його вік на даний момент не встановлені. Тіло було у могилі з номером 91.

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Ексгумація продовжується другий день. На околиці Ізюма виявили поховання майже з 500 могил. В основному в них поховані цивільні, які загинули в період окупації Ізюму російською армією. Виявили також братську могилу із тілами 17 українських військових. Слідство встановлює їхні особи.





