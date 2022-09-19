Війська РФ тричі вдарили з важкої артилерії та "Градів" по двох громадах на Дніпропетровщині, випустили понад 40 снарядів, - Резніченко. ФОТОрепортаж
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Росіяни вкотре обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини.
Як інфомує Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко в телеграмі.
"Знову під ворожим прицілом Нікопольський район. Росіяни тричі ударили з важкої артилерії та "Градів" по Нікопольській та Марганецькій громадах. Випустили понад 40 снарядів. Попередньо, люди не постраждали.
У Нікополі та на його околицях російські снаряди понівечили до 10 будинків, кілька господарських споруд, автівки, водогін та лінію електропередач.
У Марганецькій громаді обстріли залишили без світла понад 2500 родин. Енергетики уже працюють", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в решті районів вночі лунали сирени, але обійшлося без атак і на цю хвилину спокійно.