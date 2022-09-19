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Рашисти обстріляли Миколаїв. Одна з ракет поцілила у двір приватного будинку, - Сєнкевич. ФОТО

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Сьогодні після опівночі Миколаїв зазнав обстрілів.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, одна з ракет поцілила у двір приватного будинку. Там ущент зруйнована господарська будівля, у кількох житлових будинках вибиті вікна, двері, понівечена покрівля. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав.

"Також на одній з ділянок пошкоджено близько 300 метрів контактного дроту трамвайної мережі. Ремонтна бригада "Миколаївелектротрансу" вже працює на місці. Наразі обстежуємо район обстрілу. Більше інформації повідомлю вам згодом", - інформує Сєнкевич. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі окупанти обстріляли Миколаїв, постраждала цивільна інфраструктура, - Сєнкевич. ФОТО

Рашисти обстріляли Миколаїв. Одна з ракет поцілила у двір приватного будинку, - Сєнкевич 01
Рашисти обстріляли Миколаїв. Одна з ракет поцілила у двір приватного будинку, - Сєнкевич 02
Рашисти обстріляли Миколаїв. Одна з ракет поцілила у двір приватного будинку, - Сєнкевич 03

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