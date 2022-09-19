Зеленський про обстріл Південноукраїнської АЕС: Росія наражає на небезпеку весь світ. Маємо зупинити її, поки не пізно. ФОТО

Обстрілюючи АЕС, Росія наражає на небезпеку увесь світ.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Миколаївщина. Вночі за 300 метрів від Південноукраїнської АЕС прилетіла ракета. Відбулося короткочасне відключення електролінії. У будівлях на території АЕС пошкоджені вікна", - нагадує Зеленський.

"Окупанти знову захотіли постріляти, але забули, що таке атомна станція. Росія наражає на небезпеку весь світ. Маємо зупинити її, поки не пізно", - додає глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли Південноукраїнську АЕС, ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів, - "Енергоатом"





