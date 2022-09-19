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Зеленський про обстріл Південноукраїнської АЕС: Росія наражає на небезпеку весь світ. Маємо зупинити її, поки не пізно. ФОТО

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Обстрілюючи АЕС, Росія наражає на небезпеку увесь світ.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Миколаївщина. Вночі за 300 метрів від Південноукраїнської АЕС прилетіла ракета. Відбулося короткочасне відключення електролінії. У будівлях на території АЕС пошкоджені вікна", - нагадує Зеленський.

"Окупанти знову захотіли постріляти, але забули, що таке атомна станція. Росія наражає на небезпеку весь світ. Маємо зупинити її, поки не пізно", - додає глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли Південноукраїнську АЕС, ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів, - "Енергоатом" 

Зеленський про обстріл Південноукраїнської АЕС: Росія наражає на небезпеку весь світ. Маємо зупинити її, поки не пізно 01
Зеленський про обстріл Південноукраїнської АЕС: Росія наражає на небезпеку весь світ. Маємо зупинити її, поки не пізно 02
Зеленський про обстріл Південноукраїнської АЕС: Росія наражає на небезпеку весь світ. Маємо зупинити її, поки не пізно 03

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Топ коментарі

  • Aleksiey Ykropovich
    Асфальтована дорога їх не зупинила, може Шашличок спробуй Вовчік......
  • Yevgen Shevchenko
    Я думаю, обстрілюючи атомні станції,

    кацапи вивчають реакцію світової спільноти щодо ядерної небезпеки,
    та потенційного застосування тактичної ядерної зброї.
  • Микола Мазуренко
    Відповідати треба далекобійними ракетами. Наприклад: потопити ракетні лодки на Чорному морі. Не розуміють ці поци по іншому.
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