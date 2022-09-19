​Викрито двох мешканців Покровська, які воювали на боці терористів під керівництвом "Мотороли". ФОТО

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру двом громадянам України в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Офісу Генерального прокурора України.



"За даними слідства, у червні 2014 року двоє мешканців м. Покровська вступили до лав терористичної організації "ДНР", а саме - підрозділу "Слов’янська бригада", одним з керівників якої був нині загиблий бойовик "Моторола".

Отримавши позивні "Бетмен" і "Вой", підозрювані обійняли посади навідників міномета і брали безпосередню участь у збройному спротиві підрозділам ЗСУ та іншим військовим формуванням України, задіяним у проведенні антитерористичної операції на території населених пунктів Слов’янськ, Миколаївка та Семенівка.



У липні того ж року підозрювані були направлені на бойове чергування до будівлі одного з навчальних закладів м. Донецька, але вони втекли з місця дислокації та повернулися на вільну від терористів територію у Покровськ", - йдеться в повідомленні.



У вересні 2022 року їх викрили правоохоронці. Наразі судом стосовно них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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