Ніч на Донеччині: Авдіївка зазнала масованого артобстрілу, по Торецьку завдано авіаудару. ФОТОрепортаж

Росіяни продовжують бити по Донеччині з артилерії, авіації та ракетами.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під ранок знову масованого артобстрілу зазнала Авдіївка - постраждала центральна частина міста. Інформація про жертв не надходила, обсяги руйнувань встановлюються.

"Ракетного удару росіяни завдали по Краматорську - пошкодили будівлю економічного коледжу. За попередньою інформацією, використали ЗРК С-300. Без постраждалих", - зазначає Кириленко.

Також повідомляється, що близько 2 ночі Торецьк зазнав авіаудару.

"Росіяни поцілили у приватний сектор - убили 1 людину, пошкодили будинки. Крім того, напередодні вдень Торецьк зазнав артобстрілу - знову постраждала школа №1 - філія опорної школи №6. Також на території громади вночі росіяни зруйнували школу №18 у Нью-Йорку", - інформує очільник регіону.

"Щодня росіяни б'ють по цивільних об'єктах, намагаючись завдати якнайбільшої шкоди. Залишатися в області означає наражати себе на невиправданий ризик. Евакуюйтесь вчасно!", - звертається він до мешканців Донеччини.

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