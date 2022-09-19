ДБР виявило на околиці Балаклії запасний командний пункт окупантів з великим арсеналом боєприпасів та техніки. ФОТОрепортаж
Як передає Цензор.НЕТ, про це ДБР повідомляє у телеграмі.
"Під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях працівники ДБР також виявляють й цікаві знахідки. Зокрема, на околиці Балаклії знайшли запасний командний пункт військових РФ. Його відповідним чином окупанти обладнали в одному з будинків", - ідеться в повідомленні.
З-поміж іншого росіяни стягнули до пункту цілий арсенал боєприпасів. Їх сховали у підвалі, який був ретельно замаскований.
Під час відпрацювання об'єкта вилучено десятки ящиків з боєприпасами серед яких постріли для гармат та танків різних калібрів, міни, гранати, метальні порохові заряди.
Також у підвалі був і запас харчів, які загарбники вилучали у місцевих жителів.
Крім того, ДБР знайшло дві бойові машини піхоти з боєкомплектами.
Зазначається, що вилучені боєприпаси та техніку ДБР передало підрозділам Збройних сил України.