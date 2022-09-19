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ДБР виявило на околиці Балаклії запасний командний пункт окупантів з великим арсеналом боєприпасів та техніки. ФОТОрепортаж

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У Харківській області Державне бюро розслідувань виявило запасний командний пункт російських загарбників із арсеналом боєприпасів та техніки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ДБР повідомляє у телеграмі.

"Під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях працівники ДБР також виявляють й цікаві знахідки. Зокрема, на околиці Балаклії знайшли запасний командний пункт військових РФ. Його відповідним чином окупанти обладнали в одному з будинків", - ідеться в повідомленні.

З-поміж іншого росіяни стягнули до пункту цілий арсенал боєприпасів. Їх сховали у підвалі, який був ретельно замаскований.

Під час відпрацювання об'єкта вилучено десятки ящиків з боєприпасами серед яких постріли для гармат та танків різних калібрів, міни, гранати, метальні порохові заряди.

Також у підвалі був і запас харчів, які загарбники вилучали у місцевих жителів.

Крім того, ДБР знайшло дві бойові машини піхоти з боєкомплектами.

Зазначається, що вилучені боєприпаси та техніку ДБР передало підрозділам Збройних сил України.

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ДБР виявило на околиці Балаклії запасний командний пункт окупантів з великим арсеналом боєприпасів та техніки 01

ДБР виявило на околиці Балаклії запасний командний пункт окупантів з великим арсеналом боєприпасів та техніки 02

ДБР виявило на околиці Балаклії запасний командний пункт окупантів з великим арсеналом боєприпасів та техніки 03

ДБР виявило на околиці Балаклії запасний командний пункт окупантів з великим арсеналом боєприпасів та техніки 04

ДБР виявило на околиці Балаклії запасний командний пункт окупантів з великим арсеналом боєприпасів та техніки 05

ДБР виявило на околиці Балаклії запасний командний пункт окупантів з великим арсеналом боєприпасів та техніки 06

ДБР виявило на околиці Балаклії запасний командний пункт окупантів з великим арсеналом боєприпасів та техніки 07

ДБР виявило на околиці Балаклії запасний командний пункт окупантів з великим арсеналом боєприпасів та техніки 08

ДБР виявило на околиці Балаклії запасний командний пункт окупантів з великим арсеналом боєприпасів та техніки 09

ДБР виявило на околиці Балаклії запасний командний пункт окупантів з великим арсеналом боєприпасів та техніки 10
ДБР виявило на околиці Балаклії запасний командний пункт окупантів з великим арсеналом боєприпасів та техніки 11

ДБР виявило на околиці Балаклії запасний командний пункт окупантів з великим арсеналом боєприпасів та техніки 12

ДБР виявило на околиці Балаклії запасний командний пункт окупантів з великим арсеналом боєприпасів та техніки 13

ДБР виявило на околиці Балаклії запасний командний пункт окупантів з великим арсеналом боєприпасів та техніки 14

ДБР виявило на околиці Балаклії запасний командний пункт окупантів з великим арсеналом боєприпасів та техніки 15

ДБР виявило на околиці Балаклії запасний командний пункт окупантів з великим арсеналом боєприпасів та техніки 16

Топ коментарі

  • буков
    Склад *********** і командний пункт в одному місці це геніально, аби два рази не наводитись.
  • Fizko Kyiv
    Це не знімає питання, чому ДБР Зелупи та Татарова залишило наші ППО без клістронів напередодні казламордого вторгнення
  • Panda Freeav
    тільки ж не конфісковуйте, як клістрони
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