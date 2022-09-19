Заблоковано спробу передачі іноземній стороні технологій з ремонту та виготовлення військових авіадвигунів у Запорізькій області, - Офіс генпрокурора
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
За даними слідства, співробітники одного з оборонних підприємств Запорізького регіону, один з них наразі не працює, розробили злочину схему із заволодіння інформацією з виробництва авіаційних двигунів для винищувачів і бойових гелікоптерів. Вони здійснили приховане копіювання секретних технологічних розробок. Дані планували передати представникам однієї з країн Східної Азії.
"За результатами проведених обшуків у громадян правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та електронні носії, на яких збережено інформацію з технічною документацією військового призначення. Наразі вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру за фактом порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ст. 333 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Наразі слідство триває. Заходи з викриття здійснювались прокуратурою спільно зі співробітниками Управління СБУ в Запорізькій області.