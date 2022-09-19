"Ощадбанк" та "Приватбанк" відновлюють роботу на деокупованих територіях Харківщини, - Мінреінтеграції України. ІНФОГРАФІКА

Банки відновлюють надання банківських послуг у звільнених населених пунктах Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Мінреінтеграції України.

Відділення "Ощадбанку" у м. Бакалія відновить свою роботу 19-20 вересня. Воно обслуговуватиме місто й найближчі села. До кінця місяця планується відкрити відділення у смт Шевченкове.

20 вересня "Ощадбанк" почне організовувати поїздки автобусами мешканців Куп'янська до філій банку у Чугуєві та Харкові.

"Автобуси відправляться до м. Чугуїв (вул. Старонікольська, 33) та м. Харків (вул. Біблика, 20/8). В Ощадбанку запевнили, що готові до прийому людей: працюватиме необхідна кількість персоналу та буде достатньо готівки", - йдеться у повідомленні.

Також поступово відновлюється робота банкоматів. Вже пройшли перші транзакції у смт Золочів та м. Дергачі. До кінця місяця планується відновити роботу банкоматів у смт Червоний Донець, смт Андріївка та м. Балаклія.

"У м. Дергачі Ощадбанк запускає послугу "Готівка на касі". Нею можна буде скористатися в торгово-сервісних підприємствах. Загалом 4 термінали" - повідомили в Мінреінтеграції України.

Поступово відновлюють роботу "Приватбанк". 25 вересня має запрацювати відділення банку в Дергачах. На жовтень заплановано поновити роботу в м. Балаклія, смт Шевченкове, смт Золочів, м. Вовчанськ, смт Великий Бурлук.

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