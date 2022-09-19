Росіяни зруйнували кам’яних половецьких баб біля Ізюму. ФОТО

Російські окупанти знищили пам’ятки сакрального мистецтва половців, які стоять на горі Кременець. Руйнування виявили після деокупації Ізюму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Facebook.

"Ми, українці, з шаною ставимося до культурної спадщини. Кожен може пригадати, як на початку війни у містах України обкладали мішками з піском пам'ятники. Ці фото бачив увесь світ", - написав Лубінець.

Російські військові своїми діями постійно порушують Гаазьку конвенцію про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року, якою заборонено "будь-яке захоплення, знищення або навмисне пошкодження" установ, присвячених релігії, благодійності, освіті, мистецтву та наукам, історичним пам’яткам, творам мистецтва та науки.

"Культурні пам'ятки на Харківщині є надбанням всього людства. Однак РФ, очевидно, не зацікавлена розуміти зв'язки людських поколінь та вивчати історію. російська федерація вирізає з історії ті шматки, які їй не до вподоби, заповнюючи прогалини пропагандою і брехнею", - підкреслив уповноважений ВР з прав людини.

За його словами, необхідно спільно з міжнародною спільнотою притягнути до відповідальності як державу-агресора, так і окремих фізичних осіб, винних не тільки у вбивствах цивільних громадян, а й у руйнуваннях, пошкодженнях та викраденні культурних цінностей України.











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