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Росіяни зруйнували кам’яних половецьких баб біля Ізюму. ФОТО

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Російські окупанти знищили пам’ятки сакрального мистецтва половців, які стоять на горі Кременець. Руйнування виявили після деокупації Ізюму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Facebook.

"Ми, українці, з шаною ставимося до культурної спадщини. Кожен може пригадати, як на початку війни у містах України обкладали мішками з піском пам'ятники. Ці фото бачив увесь світ", - написав Лубінець.

Російські військові своїми діями постійно порушують Гаазьку конвенцію про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року, якою заборонено "будь-яке захоплення, знищення або навмисне пошкодження" установ, присвячених релігії, благодійності, освіті, мистецтву та наукам, історичним пам’яткам, творам мистецтва та науки.

"Культурні пам'ятки на Харківщині є надбанням всього людства. Однак РФ, очевидно, не зацікавлена розуміти зв'язки людських поколінь та вивчати історію. російська федерація вирізає з історії ті шматки, які їй не до вподоби, заповнюючи прогалини пропагандою і брехнею", - підкреслив уповноважений ВР з прав людини.

За його словами, необхідно спільно з міжнародною спільнотою притягнути до відповідальності як державу-агресора, так і окремих фізичних осіб, винних не тільки у вбивствах цивільних громадян, а й у руйнуваннях, пошкодженнях та викраденні культурних цінностей України.

Росіяни зруйнували кам’яних половецьких баб біля Ізюму 01
Росіяни зруйнували кам’яних половецьких баб біля Ізюму 02
Росіяни зруйнували кам’яних половецьких баб біля Ізюму 03

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Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А що їм до історії. Своєї не мають, чи не хочуть знати. Користуються краденою нашою. Примазуються до Київської русі
  • Да-это-я
    ваську блаженого разом хйлом на 100 метрів під землю, ні краще парашу залити бетоном!
  • Йцу Кенг 07b0c614
    глядя на русню, вообще уже в этой жизни ничему не удивляюсь.....
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