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Звільнений Святогірськ: розбомблені будинки, покинуті автівки та боєприпаси. ФОТОрепортаж

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Місто Святогірськ у Донецькій області три місяці перебувало під російською окупацією. 12 вересня українські воїни звільнили населений пункт від ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Звільнений Святогірськ: розбомблені будинки, покинуті автівки та боєприпаси 01
Звільнений Святогірськ: розбомблені будинки, покинуті автівки та боєприпаси 02
Звільнений Святогірськ: розбомблені будинки, покинуті автівки та боєприпаси 03
Звільнений Святогірськ: розбомблені будинки, покинуті автівки та боєприпаси 04
Звільнений Святогірськ: розбомблені будинки, покинуті автівки та боєприпаси 05
Звільнений Святогірськ: розбомблені будинки, покинуті автівки та боєприпаси 06

Наразі Сили оборони проводять стабілізаційні заходи, працюють сапери, правоохоронці виловлюють колаборантів, а вулиці розчищають від розбитої техніки.

Звільнений Святогірськ: розбомблені будинки, покинуті автівки та боєприпаси 07
Звільнений Святогірськ: розбомблені будинки, покинуті автівки та боєприпаси 08
Звільнений Святогірськ: розбомблені будинки, покинуті автівки та боєприпаси 09

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Звільнений Святогірськ: розбомблені будинки, покинуті автівки та боєприпаси 10

Про перебування тут російської армії нагадує все: вщент розбомблені будинки, зруйновані дороги, на яких валяються уламки від ракет, покинуті автівки та боєприпаси.

Звільнений Святогірськ: розбомблені будинки, покинуті автівки та боєприпаси 11
Звільнений Святогірськ: розбомблені будинки, покинуті автівки та боєприпаси 12

Про те, що Святогірськ — українське місто, свідчать синьо-жовті прапори вздовж вулиці. Їх знімати окупанти не насмілилися.

Звільнений Святогірськ: розбомблені будинки, покинуті автівки та боєприпаси 13

Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    😘
  • Старый зольдат
    "Православная" "страна" Московия.
    Прислужники Сатаны
  • Огусто
    Свинорилі вирішили Неньку перетворити в подібність своїх Засрансків.
    Та нічого, повернемо, відбудуєму. Бо ми нація, а вони дикуни середньовіччя і жити ім в гамні усю своє життя, на всі покоління. Чернь при царях.
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