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Російські окупанти обстріляли звільнений Вовчанськ - поцілили у багатоповерхівку, - Нацполіція. ФОТО

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На Харківщині війська РФ обстріляли звільнений Вовчанськ: ворожий вогонь прийшовся на багатоповерховий будинок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в телеграмі пресслужба ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Ворожий вогонь прийшовся на багатоповерховий будинок. Загинув 64-річний військовий російської федерації у відставці, який останні кілька років проживав у місті", - йдеться у повідомленні.

Працівники відділу задокументували факт збройної агресії РФ та зібрали речові докази. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Російські окупанти обстріляли звільнений Вовчанськ - поцілили у багатоповерхівку, - Нацполіція 01

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Топ коментарі

  • аспм мпри
  • Остап Покотило
    «Русские… народ, который блуждает жадным взглядом по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить хотя бы ради развлечения.»

    Федор Достоевский
  • Виктор Дийнега
    Военная пропаганда кремля имеет одну цель - создать у противника иллюзию поражения. Давно известно - проигравший душевно, проиграет и физически.

    От сюда и зрадофилы которые делятся на два типа - заочно проигравшие войну украинцы и кремлевские подстрекатели "тролли"

    Поведение кремлевских троллей, вполне ожидаемо, проигравшие психологически украинцы это люди которые поддались кремлевской пропаганде и уже во всем видят поражение.

    Они снова и снова возвращаются на каналы российской пропаганды чтобы убедится что они проиграли и им говорят - Да вы проиграли. От сюда и недоверие к украинской стороне.

    Кроме этого, они сами становятся пропагандистами и создают иллюзию поражения у своих близких и друзей подыгрывая кремлевской пропаганде и нанося вред своему же государству.

    Надеюсь что кому то это знание поможет
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