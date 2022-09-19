Російські окупанти обстріляли звільнений Вовчанськ - поцілили у багатоповерхівку, - Нацполіція. ФОТО

На Харківщині війська РФ обстріляли звільнений Вовчанськ: ворожий вогонь прийшовся на багатоповерховий будинок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в телеграмі пресслужба ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Ворожий вогонь прийшовся на багатоповерховий будинок. Загинув 64-річний військовий російської федерації у відставці, який останні кілька років проживав у місті", - йдеться у повідомленні.

Працівники відділу задокументували факт збройної агресії РФ та зібрали речові докази. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.