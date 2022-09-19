Фотографії звільненого Куп’янська. ФОТОрепортаж
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Фотографії звільненого міста Куп’янськ на Харківщині розмістив на своїй сторінці у фейсбуці президент України Володимир Зеленський.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Наш Куп’янськ. Важко дивитися на те, що наробили тут окупанти. Розруха, занепад, біль у всьому. Але разом з українським прапором сюди повернулась і впевненість, що зруйноване буде відбудовано, нормальне життя знову буде. Бо це те, що відрізняє нас від окупантів. З Україною повертається порядок і цивілізація", - написав Зеленський.