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Фотографії звільненого Куп’янська. ФОТОрепортаж

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Фотографії звільненого міста Куп’янськ на Харківщині розмістив на своїй сторінці у фейсбуці президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Наш Куп’янськ. Важко дивитися на те, що наробили тут окупанти. Розруха, занепад, біль у всьому. Але разом з українським прапором сюди повернулась і впевненість, що зруйноване буде відбудовано, нормальне життя знову буде. Бо це те, що відрізняє нас від окупантів. З Україною повертається порядок і цивілізація", - написав Зеленський.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Вот как выглядит дагаврица где-та па сиридине... зеленое мурло. кидай кашивога в бой
  • 5 копійок
    В Запорізькій області знищено 10 артсистем, 5 одиниць військової техніки і понад 100 кацапів за добу.
  • Maxim Ak-Murza
    Не надейся, тебе мЯЯдальки, как истинным зеленым героям Кошевому и Пикалову, не обломится. Разве шо пару срублишек из-под Дерьмака.
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