Україна отримає від Словенії 28 модернізованих танків М-55S. ВІДЕО+ФОТО

Словенія та Німеччина домовилися про схему "кругового обміну", внаслідок якої Україна отримає 28 модернізованих танків M-55S.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі прем’єр-міністра Словенії Роберта Голоба.

Повідомляється, що Словенія в обмін на передані Україні танки отримає 35 німецьких вантажних автомобілів і п’ять автомобільних цистерн.

"Цей "круговий обмін" також посилить оборонне співробітництво між Словенією та Німеччиною", – зазначається в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина та Нідерланди домовилися про подальшу військову допомогу Україні

Як зазначає "Мілітарний", багато країн, у яких на озброєнні залишилися старі Радянські танки, провели їхню модернізацію. Словенія провела найглибшу модернізацію застарілих танків Т-55. Цю модернізацію проводили спільно Словенська компанія STO RAVNE та ізраїльська Elbit. У ході цих робіт модернізовано 30 машин.

Останній оновлений Т-55 було передано у збройні сили Словенії у 1999 році. У ході модернізації встановлено нову 105 мм гармату L7 з тепловим кожухом. На танки був встановлений динамічний захист, елементи якої добре видно на корпусі та башті. Система управління вогнем була покращена шляхом установки цифрового балістичного обчислювача. Зброя стабілізована у двох площинах. Встановлено новий приціл Fotona SGS-55 із лазерним далекоміром.

Також на машині встановили приціл командира Fotona COMTOS-55 з незалежною лінією візування стабілізації. Танк M-55S військових Словенії. Фото з відкритих джерел. Він дозволяє йому вести цілі й навіть проводити наведення гармати незалежно від навідника, якщо буде потрібно.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Сповіщувач про лазерне опромінення LIRD-1A пов’язаний із системою пуску димових гранатометів IS-6, які можуть бути автоматично активовані у разі надзвичайної ситуації. Танк M-55S військових Словенії.

Модернізація дизельного двигуна V-12 призвела до збільшення потужності з 520 к.с. до 600 к.с. Також танк був оснащений новими гумометалевими гусеницями.

