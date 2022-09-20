Кулеба обговорив із сенатором-республіканцем Рішем посилення ППО України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив у Нью-Йорку питання підтримки України з республіканцем Джимом Рішем, який у 2019-2021 роках очолював комітет Сенату з міжнародних відносин.

Про це Кулеба повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"На нашій сьогоднішній зустрічі з сенатором Джимом Рішем я зосередився на способах посилення можливостей протиповітряної оборони України для кращого захисту українських міст і селищ від нищівних ракетних атак Росії. Я також наголосив на важливості визначення Росії державним спонсором тероризму", - зазначив він.

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