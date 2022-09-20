Судитимуть одесита, який розвідував позиції реактивної артилерії ЗСУ на півдні, - СБУ. ФОТОрепортаж
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Служба безпеки завершила розслідування і передала до суду матеріали стосовно ще одного агента спецслужб РФ. Він збирав розвіддані про дислокацію та переміщення артилерійських підрозділів ЗСУ біля південного фронту.
Про це повідомляють у прсесслужбі СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Насамперед зловмисник намагався встановити позиції українських дивізіонів реактивних систем залпового вогню. Співробітники СБУ затримали російського агента під час спецоперації в Одесі у червні.
У затриманого вилучено бойову гранату, майже пів кілограма тротилу з електродетонатором, а також мобільний телефон з перепискою. За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель. Зібрані ним дані окупанти планували використати для масованих ракетних ударів і проведення диверсій. Проте співробітники Служби безпеки своєчасно викрили і нейтралізували ці спроби", - йдеться у повідомленні.
Зловмиснику повідомлено про підозру за двома статтями ККУ. Обвинувальний акт скеровано до суду.