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Судитимуть одесита, який розвідував позиції реактивної артилерії ЗСУ на півдні, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Служба безпеки завершила розслідування і передала до суду матеріали стосовно ще одного агента спецслужб РФ. Він збирав розвіддані про дислокацію та переміщення артилерійських підрозділів ЗСУ біля південного фронту.

Про це повідомляють у прсесслужбі СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Судитимуть одесита, який розвідував позиції реактивної артилерії ЗСУ на півдні, - СБУ 01

"Насамперед зловмисник намагався встановити позиції українських дивізіонів реактивних систем залпового вогню. Співробітники СБУ затримали російського агента під час спецоперації в Одесі у червні.


Судитимуть одесита, який розвідував позиції реактивної артилерії ЗСУ на півдні, - СБУ 02

У затриманого вилучено бойову гранату, майже пів кілограма тротилу з електродетонатором, а також мобільний телефон з перепискою. За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель. Зібрані ним дані окупанти планували використати для масованих ракетних ударів і проведення диверсій. Проте співробітники Служби безпеки своєчасно викрили і нейтралізували ці спроби", - йдеться у повідомленні.

Судитимуть одесита, який розвідував позиції реактивної артилерії ЗСУ на півдні, - СБУ 03

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Зловмиснику повідомлено про підозру за двома статтями ККУ. Обвинувальний акт скеровано до суду.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Не вся вата згоріла в Одесі. Не вся.
  • Влад Яресько 037f4ad7
    во время военного времен --- вернуть смертную казнь
  • Urs
    Этого - вокруг Одессы. Вокруг Николаева - это другого, из новости выше.
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