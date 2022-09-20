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На Харківщині викрито зрадників, які допомагали ворогу будувати бліндажі та патрулювати міста, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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ДБР викрило зрадників у Вовчанську та Куп’янську, лісничого та експравоохоронців, які допомагали окупантам будувати бліндажі та патрулювати міста

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДБР.

"У Вовчанську Харківської області ДБР затримало головного лісничого, який під час тимчасової окупації міста погодився на співпрацю із загарбниками. Він взявся керувати лісгоспом та організовувати заготівлю деревини для будівництва укріплень та бліндажів загарбників. Після успішного наступу Збройних Сил України лісничий почав переховуватися від правосуддя, але його знайшли і затримали. Готується повідомлення про підозру за фактом державної зради", - йдеться у повідомленні.

На Харківщині викрито зрадників, які допомагали ворогу будувати бліндажі та патрулювати міста, - ДБР 01
На Харківщині викрито зрадників, які допомагали ворогу будувати бліндажі та патрулювати міста, - ДБР 02

Також у Вовчанську та Куп’янську ДБР у взаємодії із ГУНП в Харківській області викрило двох колишніх правоохоронців.

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"Після нападу РФ на Україну ці особи почали працювати в каральних загонах окупаційної поліції. Вони проводили обшуки у місцевого населення, вилучали зброю та патрулювали міста.Експравоохоронцям повідомлено про підозру у державній зраді", - додають у ДБР.

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

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Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Чому серед зрадників так багато "екс-правоохоронців", "екс-сбушників", колишіх силовиків?
    Це - щось пороблене...
  • Dima30
    А що закони військового часу непрацюють?Ось поясніть навіщо вони потрібні країні ці манкурти зрадники?
  • Garry Dron 6973c752
    Відкіля у цій гниди Українські військові ботинки, чи нові хозяї підігнали.
    ОТАК БУВАЄ КОЛИ У ЛЮДИНИ НЕМАЄ В ГОЛОВІ ТАКОГО ПОНЯТТЯ ЯК БАТЬКІВЩИНА І
    ЇХ ВИХОВУЮТЬ ДЕБІЛЬНІ СЕРІАЛИ "СКОТИ".
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