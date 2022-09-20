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Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини: Пошкоджено дві бази відпочинку. ФОТО

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Війська РФ за добу неодноразово обстріляли із РСЗВ та ствольної артилерії місто Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається,19 вересня зі сторони тимчасово окупованої території міста Енергодар ворог здійснив артобстріл міста Нікополя. В результаті обстрілів пошкоджень зазнав спорткомплекс, приватний будинок, лінії електропередач.

За даним фактом слідчим відділом Нікопольського районного управління поліції внесені відомості до ЄРДР за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

"В ніч на 20 вересня ворог двічі обстріляв Нікополь із артилерії та РСЗВ, пошкоджень зазнали дві бази відпочинку. Також, армія РФ зі сторони м. Енергодар обстріляла прибережну територію Червоногригорівської та Марганецької громад. Обійшлось без потерпілих та руйнувань", - додають правоохоронці.

Поліція проводить огляд місць обстрілів, збирає речові докази та фіксує наслідки ворожої атаки з боку окупаційних військ РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли Нікопольську громаду на Дніпропетровщині, випустили по населених пунктах понад 100 снарядів. ФОТО

Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини: Пошкоджено дві бази відпочинку 01
Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини: Пошкоджено дві бази відпочинку 02
Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини: Пошкоджено дві бази відпочинку 03

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