За минулу добу окупанти обстріляли 6 населених пунктів Херсонської області. ФОТО
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Відкрито 20 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів військовослужбовців РФ на Херсонщині.
Про це повідомляє поліція Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни накрили артилерійським та мінометним вогнем Нововознесенське, Миролюбівку, Ольгине, Архангельське, Кам’яне та Новопетрівку. Є поранені, зафіксовано руйнування будинків, адміністративних будівель, магазинів та складів. Деякі найбільш постраждалі села залишаються без газу і частково без води та електрики", - йдеться в повідомленні.