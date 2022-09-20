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Starlink запрацював навіть в Антарктиді. Мережа недоступна лише в РФ, Білорусі та ще кількох країнах. КАРТА

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Супутникова інтернет-мережа Starlink почала працювати на всіх континентах Землі.

Про це у Twitter заявив глава SpaceX Ілон Маск, інформує Цензор.НЕТ.

"Starlink тепер працює на всіх континентах, включаючи Антарктиду", – написав він.

Без доступу до Starlink залишилися лише Білорусь, Росія, Китай, Іран, Сирія, Афганістан та Північна Корея.

Крім того,доступ до Starlink відсутній на тимчасово окупованих територіях України - в Криму та ОРДЛО, а також у районах, які безпосередньо межують з РФ та РБ.

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Starlink запрацював навіть в Антарктиді. Мережа недоступна лише в РФ, Білорусі та ще кількох країнах 01
Starlink запрацював навіть в Антарктиді. Мережа недоступна лише в РФ, Білорусі та ще кількох країнах 02

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Ізгої ідуть за рускім кораблем.
  • mykola1a3 Vasylev
    А кацапам і не потрібно у них "батут рогозіна" все "рішаєт".
  • Тонка червона лінія
    Якби не Старлінк, то українці нічого б не знали ні про героїчну оборону Маріуполя і МК Азовсталь, а ні про трагічну долю їх захисників.
    Усе б покрив "туман війни" і морок інформаційного небуття.
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