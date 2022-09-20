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На Київщині виявили тіла двох осіб, яких катували та вбили російські окупанти, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж
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У Бучанському районі виявили поховання двох тіл зі слідами тортур.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"19 вересня 2022 року у лісосмузі поблизу села Мироцьке Бучанського району Київської області виявлено поховання двох осіб зі слідами тортур. У вбитих зав’язані за спиною руки, а на шиї скотч. Встановлено, що військовослужбовці збройних сил РФ під час окупації частини Київської області розташовували свої позиції поблизу лісу у населеному пункті", - йдеться в повідомленні.
З метою ідентифікації осіб та встановлення причин смерті буде проведено судово-медичну та молекулярно-генетичну експертизи.