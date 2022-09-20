Озброєні рашисти у Новій Каховці викрали журналістку, а у Чорнобаївці - волонтера. ФОТО

Росіяни на окупованих територіях у Херсонській області викрали двох жінок, одна з них 54-річна журналістка Жанна Кисельова, та волонтера.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Національній спілці журналістів.

"Озброєні російські військові вчора викрали з дому в Каховці Херсонської області 54-річну журналістку Жанну Кисельову. Жанна Іванівна раніше очолювала місцеве видання "Каховська зоря", яке припинило вихід із початком повномасштабної російсько-української війни.Про викрадення Жанни Кисельової і ще однієї жительки Каховки – Ірини Разумєй повідомляє Каховська міська територіальна громада. Місце перебування викрадених жінок на цей час невідоме.





Також у Нацполіції Херсонської області повідомляють про ще одне викрадення.

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"У Чорнобаївці озброєні військові РФ забрали в полон волонтера. ФСБшники прийшли за місцем проживання чоловіка, катували його та дружину, провели обшук домоволодіння, звідки викрали всі продукти харчування та горілчані вироби. Після чого окупанти забрали з двору автомобіль, а самого чоловіка повезли у невідомому напрямку", - додали у Нацполіції.