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На півдні знищено ворожий штурмовик Су-25 та дрон-камікадзе "Shahed-136", – Повітряні сили ЗСУ. ФОТО

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На півдні знищено ворожий штурмовик Су-25 та дрон-камікадзе "Shahed-136", – Повітряні сили ЗСУ. ФОТО
20 вересня бійці ЗСУ збили на півдні України російський штурмовик Су-25 та дрон-камікадзе "Shahed-136".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.

"20 вересня, близько 17.00 години, на Херсонщині, військовослужбовцями зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь"" збито черговий російський штурмовик Су-25.

А близько 16.00 години, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито ворожий дрон-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва, який російські окупанти маркують як "Герань-2".

На півдні знищено ворожий штурмовик Су-25 та дрон-камікадзе Shahed-136, – Повітряні сили ЗСУ 01
На півдні знищено ворожий штурмовик Су-25 та дрон-камікадзе Shahed-136, – Повітряні сили ЗСУ 02

 Це баражуючий боєприпас, вагою 200 кг та розмахом крил у 2,5 метри", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Павло ШОвте
    Зелевилупки ще не розірвали дипвідносини з Іраном? І що там з літаком, збитим терористами в січні 2020 - відшкодовувати думає Україна, чи монопокидьки на "********" тягнуть?
  • Valter Valter
    Когда мы уже кинем предьяву Ирану за войну против Украины? Мало того что ударные дроны поставляют рашистам так я даже не сомневаюсь что сами иранские военные ети дроны и управляют. Так как для того чтобы ими управлять, как говорил Арестович, нужно учиться до 5 месяцев. А рашисты с ходу как завезли так сразу же начали ети дроны применять.
  • AbOriginal_UA
    А шо, Ирану ещё не вдули за поставку дронов ?
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