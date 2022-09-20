На півдні знищено ворожий штурмовик Су-25 та дрон-камікадзе "Shahed-136", – Повітряні сили ЗСУ. ФОТО
12 61232
20 вересня бійці ЗСУ збили на півдні України російський штурмовик Су-25 та дрон-камікадзе "Shahed-136".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.
"20 вересня, близько 17.00 години, на Херсонщині, військовослужбовцями зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь"" збито черговий російський штурмовик Су-25.
А близько 16.00 години, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито ворожий дрон-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва, який російські окупанти маркують як "Герань-2".
Це баражуючий боєприпас, вагою 200 кг та розмахом крил у 2,5 метри", - йдеться у повідомленні.