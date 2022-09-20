"А може, є щось, чого ми ще не знаємо?": Сікорський відреагував на перенесення звернення Путіна кадрами з фільму "Смерть Сталіна". ФОТО

Європейські політики не без гумору почали реагувати на перенесення звернення президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Депутат Європарламенту від Польщі Радослав Сікорський опублікував кадр з фільму "Смерть Сталіна" й підписав його: "А може, є щось, чого ми ще не знаємо?".

Нагадаємо, що фільм Армандо Яннуччі був заборонений до показу в Росії.

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Також повідомляється, що виступ Путіна очікується з 9:00 до 10:00 за московським часом 21 вересня.

За даними рашистських Telegram-каналів, ефірні групи російських теле- та радіоканалів (у тому числі в регіонах) попередили саме про такий часовий слот виходу виступу господаря Кремля.